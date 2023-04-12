

أظهرت دراسة نُشرت، اليوم الأربعاء، أن نحو ربع الآباء البريطانيين تركوا وظائفهم أو تعليمهم بسبب تكلفة رعاية الأطفال.

ووجدت دراسة عالمية شملت أكثر من 7 آلاف من الآباء ومقدمي الرعاية للأطفال، وأجرتها مؤسسة "ذير وورلد" الخيرية للأطفال والتي أسستها ساره براون، زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردن براون، أن الآباء في بريطانيا تأثروا بشكل خاص بسبب الأسعار التي ارتفعت بشدة.

وقال 74% من الآباء إنهم يجدون صعوبة في تحمل تكاليف دور الحضانة ومقدمي الرعاية للأطفال مقارنة بـ57% في هولندا و68% في الولايات المتحدة، وفقا لتقرير. ويبلغ متوسط تكلفة مكان في دار حضانة طوال الوقت في بريطانيا نحو 14 ألف جنيه استرليني (17 ألف دولار) في العام، ويمكن تصل التكلفة إلى ضعف هذا المبلغ في لندن، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبسبب التكلفة المرتفعة، قال 23% من الآباء البريطانيين إنهم اضطروا إلى الاستقالة من وظائفهم أو توقفوا عن تلقي التعليم العالي.

في غضون ذلك، قال ثلثا الآباء البريطانيين الذين لديهم أطفال في عمر ما قبل المدرسة إنهم اضطروا إلى القيام "بتغييرات مالية كبيرة" لتدبير أمورهم المالية، بما في ذلك العمل لوقت أطول أو خفض استخدامهم لرعاية الأطفال الرسمية.