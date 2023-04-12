محافظ جنوب سيناء يتابع مراحل تنفيذ مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مشروع التجلي الأعظم الجاري تنفيذه بمدينة سانت كاترين، يعد عاصمة للسياحة الدينية على مستوى العالم، وجاري تنفيذه في إطار توجه الدولة نحو الاهتمام بالسياحة الدينية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح أن المشروع يتضمن إقامة مركز زوار المدينة، وساحة السلام، وقاعة مؤتمرات تتسع نحو 600 شخصًا، إضافة إلى ساحة احتفالات، والنزل البيئي الجديد الذي يضم 192 غرفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ اليوم الأربعاء، لمتابعة موقف الأعمال الجارية بمشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك في إطار متابعته اليومية والمستمرة للموقف التنفيذي لكافة المشروعات الجارية بجميع مدن المحافظة، بحضور الدكتورة إيمان متولي، خبير الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية بمحافظة جنوب سيناء.

وأكد المحافظ أنه يجري تطوير المنطقة السياحية لتشمل المنتجع الجبلي، ومبنى البازارات، والنادي الاجتماعي، وتطوير وادي الدير، ومشروعات مواجهة أخطار السيول، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة الطرق والمرافق "مياه، صرف، زراعة، كهرباء، اتصالات، إضاءة داخلية".

وتابع: كما يجري تطوير منطقة إسكان البدو، وتتضمن أعمال تحسين واجهات المباني الخارجية، وتحسين شبكة المرافق، وإنشاء حضانة، وإنشاء الفندق الجبلي بسعة 150غرفة، وتطوير النزل القديم، إضافة إلى المجمع الإداري الجديد، والمجمع السكني بحي الزيتونة، وتطوير مركز البلدة التراثية، وأعمال التنسيق الحضاري بممشى وادى الأربعين بالمدينة.