شئون الحرمين تتيح للمعتكفين الحصول على بطاقة الدخول عبر توكلنا

أتاحت إدارة تقنية المعلومات بشئون الحرمين الشريفين وبالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الحصول على بطاقة تصريح دخول الاعتكاف من خلال تطبيق توكلنا.

وقال مدير إدارة تقنية المعلومات المهندس وهيب المطرفي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه يمكن الحصول على بطاقة دخول الاعتكاف عبر الدخول على المحفظة الرقمية في تطبيق توكلنا، واستعراض البطاقة ومعرفة حالتها وتفاصيلها من خلال رمز الاستجابة السريعة QR.

بدوره بين الوكيل المساعد للشئون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس رائد المطرفي، أن هذا التعاون لتكامل الخدمات مع منصة توكلنا خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيرا إلى أن هذه الخدمات تأتي مواكبة لرؤية المملكة 2030 في تقديم أرقى الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وفي سياق آخر، نفذت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، ممثلة في الملحقية الدينية بجمهورية الهند، برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين بولاية جامو وكشمير الهندية، وذلك في مقر جمعية أهل الحديث، وبلغ عدد المستفيدين 1200 صائم وصائمة.

يذكر، أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ البرنامج منذ بداية شهر رمضان المبارك 1444هـ، في مختلف المدن والمحافظات الهندية، إضافة إلى الدول الأخرى الواقعة تحت نطاق عمل الملحقية كالنيبال والمالديف وسريلانكا، حيث يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين أكثر من (100.000) شخص، وذلك بالتنسيق مع سفارات خادم الحرمين الشريفين في هذه الدول.