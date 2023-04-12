مدير مستشفى سمالوط بالمنيا تبحث مع أعضاء مبادرة «تحسين سمالوط» سبل التعاون

عقدت مبادرة تحسين سمالوط، بمحافظة المنيا، اجتماعا بقيادة رجب عبد العليم، بالدكتورة ريهام عصام مدير عام مستشفي سمالوط التخصصي والمشرف على مستشفيات الأمانة، وذلك كلقاء تشاوري لبحث سبل التعاون المشترك لتذليل العقبات والرد على مشاكل المواطنين.

من جانبه قال رجب عبد العليم رئيس المبادرة، إن اللقاء تناول عرض أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين بسمالوط للعمل علي حلها، مثل تحسين معاملة الأمن مع المواطنين المترددين بالمستشفى.

وجاء ذلك بتحديد موعد مع العميد مأمور مركز شرطة سمالوط شرق لتوفير أفراد أمن بالبوابات الخاصة بالمستشفي، وحل مشكلة عدم وجود أطباء استشاريين بالطوارئ للفتره المسائية، ومشكلة عدم وجود وحدة قسطرة للقلب بالمستشفى.

كما تم المطالبة بزيادة عدد كراسي الغسيل الكلوي، وأيضا زيادة عدد أسرة عناية الأطفال، وعدم وقوف "التوكتوك"، أمام المستشفى بهذا العدد لعدم التكدس المروري، ولتسهيل الدخول والخروج بالمرضى.

من جانبها أوضحت الدكتورة ريهام عصام، خلال اللقاء، أن هناك دكتور استشاري متواجد حتى الساعة الثامنة مساء، ولا يوجد ممارس عام والطبيب بالطوارئ هو أخصائي، وسيتم توفير عدد من الأطباء الأخصائيين بالتخصصات المناسبة، وخاصة العظام بقسم الطوارئ على مدار اليوم، وكذا عدم دخول الطبيب الأخصائي العمليات والاقتصار على الاستشاري فقط لأنه أكثر خبرة في إجراء العمليات.