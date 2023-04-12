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زيدان يدعم ريال مدريد أمام تشيلسي في دوري الأبطال

شريف أبوحمد
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:18 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 9:18 م

تواجد أسطورة ريال مدريد، والمدرب السابق، الفرنسي زين الدين زيدان، في ملعب سانتياغو برنابيو، لدعم اللوس بلانكوس خلال مواجهة تشيلسي في دوري الأبطال.

ويواجه اللوس بلانكوس نظيره البلوز في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو.

والتقطت الكاميرات زين الدين زيدان، أثناء تواجده في محيط ملعب سانتياغو برنابيو، من أجل دعم فريقه السابق في المواجهة الصعبة، خاصة بعد الهزيمة أمام فياريال مؤخراً في الليجا.

وأرتبط زيدان مرة أخرى بتدريب اللوس بلانكوس، في حالة رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أرتبط بالرحيل عن النادي الملكي في حالة الإخفاق في التتويج باللقب في نهاية الموسم.

ورحل زيدان عن ريال مدريد في نهاية موسم 2021 بعد أن خرج بدون القاب في ذلك الموسم.


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