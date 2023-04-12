لبنان: إيقاف 595 شخصا من جنسيات مختلفة لتورطهم في جرائم وجنح متعددة



أوقفت وحدات الجيش اللبناني، خلال مارس الماضي، 595 شخصا من جنسيات مختلفة في مختلف المناطق اللبنانية، لتورطهم في جرائم وجنح متعددة.

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إن الجرائم والجنح شملت" الإتجار بالمخدرات، والقيام بأعمال سرقة وتهريب، وحيازة أسلحة وممنوعات، والتجول داخل الأراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، وقيادة سيارات ودراجات نارية من دون أوراق قانونية".

وشملت المضبوطات، بحسب البيان "71 سلاحا حربيا من مختلف الأنواع، وكميات من الذخائر الخفيفة والمتوسطة، وعددا من الآليات والدراجات النارية، إضافة إلى كمية من المخدرات ومواد مختلفة معدة للتهريب وعدد من أجهزة الاتصالات".