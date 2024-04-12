المفوضية الاتحادية للحماية من الإشعاع بألمانيا تحذر البلاد من تزايد خطر الإصابة بحروق الشمس

أعلنت المفوضية الاتحادية للحماية من الإشعاع فى ألمانيا أنه من المتوقع أن تخترق الشمس في نهاية هذا الأسبوع السحب في ألمانيا الملبدة بالغيوم في أغلب الأوقات، مما دفع المفوضية إلى التحذير من زيادة خطر الإصابة بحروق الشمس.

وحثت المفوضية الألمان على حماية أنفسهم من أشعة الشمس وارتداء واقي الشمس، والملابس التي تغطي الجلد، والقبعات، وقضاء معظم الوقت بقدر المستطاع في الظل، خاصة في منتصف النهار.

وقالت المفوضية إنه من المتوقع أن تصل قيمة مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى 6 درجات غدا السبت، وهو مستوى مرتفع بشكل غير عادي بالنسبة لشهر نيسان / أبريل في ألمانيا، مع احتمال وجود قيم أعلى في الجبال.

ويشير مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى الحد الأقصى للقيمة اليومية المتوقعة للأشعة فوق البنفسجية المسببة لحروق الشمس، حيث تشير الأرقام الأعلى إلى خطر أكبر للإصابة بحروق الشمس على الجلد غير المحمي.

وتنصح المفوضية الاتحادية للحماية من الإشعاع الأشخاص باستخدام أدوات الحماية من الشمس عندما تكون القيمة أعلى من 3 درجات على المقياس المفتوح.

وأوضحت المفوضية أن القيم، في ألمانيا، تصل إلى ما بين 8 درجات إلى 9 درجات في الصيف، وتصل إلى 11 درجة في المرتفعات الجبلية العالية في جبال الألب جنوبي ألمانيا، وعند خط الاستواء، يمكن أن تصل القيم إلى 12 درجة أو أعلى.

وتعتمد شدة الأشعة فوق البنفسجية على عوامل مثل موقع الشمس، والغطاء السحابي والارتفاع، بالإضافة إلى طبقة الأوزون الموجودة في الغلاف الجوي.