البنك المركزي في كوريا الجنوبية يثبت سعر الفائدة للمرة العاشرة على التوالي

أبقى البنك المركزي لكوريا الجنوبية، اليوم، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، وذلك للمرة العاشرة على التوالي، وسط مخاوف بشأن التضخم المرتفع وديون الأسر.

وثبت مجلس السياسة النقدية التابع للبنك، خلال اجتماعه، سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5 في المئة، وذلك في الوقت الذي لا يزال فيه الضغط التضخمي في رابع أكبر اقتصاد في آسيا مرتفعا، مع أن الاقتصاد أظهر علامات على انتعاش الصادرات.

وكان بنك كوريا المركزي قد رفع أسعار الفائدة سبع مرات متتالية في الفترة ما بين إبريل 2022 ويناير 2023.

ويعلق صناع السياسات آمالهم على تخفيف التضخم، لكن وتيرة التباطؤ كانت أضعف من المتوقع، حيث تعرضت البلاد لضغوط تضخمية مرتفعة العام الماضي بعد التضخم الأكثر حدة منذ عقود في عام 2022.

وظل معدل التضخم في كوريا الجنوبية أعلى من 3 في المئة للشهر الثاني على التوالي في مارس الماضي بسبب أسعار الفواكه القياسية وارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1 في المئة على أساس سنوي الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.2 في المئة في الشهر السابق له.وفي يناير الماضي، انخفض التضخم إلى أقل من 3 في المئة للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مجددا.