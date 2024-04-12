الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع

أغلقت الأسهم الأوروبية، في ختام تعاملات أمس الخميس، على انخفاض جماعي، متأثرة بخسائر أسهم البنوك بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير.

وأغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، منخفضا بنسبة 0.4 بالمئة، بمقدار 2.25 نقطة ليصل إلى مستوى 504.34 نقطة، بعد تعاملات شهدت تقلبات تلقى خلالها قطاع البنوك أكبر خسارة، حيث تراجع 2.4 بالمئة، في أكبر انخفاض في يوم واحد منذ أكثر من ثمانية أشهر.

كما تراجعت أيضا مؤشرات الأسواق المالية بالاقتصادات الكبرى في الاتحاد الأوروبي ومنها: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا بما يتراوح بين 0.3 إلى 1.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر "داكس" الألماني بمقدار 148.04 نقطة، أو بنسبة 0.82 بالمئة، ليصل إلى مستوى 17949.26 نقطة عند الإغلاق، كما هبط مؤشر CAC 40 "كاك 40" الفرنسي بمقدار 21.64 نقطة أو بنسبة 0.27 بالمئة، ليصل إلى مستوى 8023.74 نقطة عند الإغلاق.

وأغلق مؤشر "فوتسي 100" البريطاني جلسة اليوم على خسائر بلغت 37.41 نقطة أو بنسبة 0.47 بالمئة، لتصل عند الإغلاق إلى مستوى 7923.80 نقطة.

وشهد مؤشر قطاع الاتصالات هبوطا بنسبة 2.1 بالمئة، في حين ارتفع مؤشرا المرافق والرعاية الصحية بنحو 0.5 بالمئة لكل منهما.