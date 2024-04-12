وزير مالية بولندا يدعو الادعاء إلى فحص دقيق لشركة أورلين

قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي، اليوم الجمعة، إنه يتعين على ممثلي الادعاء التدقيق "بشكل تام" فيما يتعلق بشركة أورلين الحكومية بعد اكتشاف أن مجموعة الطاقة دفعت 400 مليون دولار مقابل نفط لم تحصل عليه، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت الشركة في وقت سابق هذا الأسبوع أن وحدتها التجارية السويسرية لم تتلق النفط الذي التزمت بدفع قيمته مسبقا أثناء تولي رئيس مجلس الإدارة السابق دانيال أوباجتيك منصبه، مما اضطر الشركة الأم إلى شطب 6ر1 مليار زلوتي أو 400 مليون دولار.

ونقلت إذاعة "زيت" عن دومانسكي قوله إنه يجب على "ممثلي الادعاء وهيئات أخرى.. فحص ما كان يفعله أوباجتيك بشكل تام." وأضاف أن الشطب "خسارة كبيرة، تشير إلى انعدام شديد للمسئولية".