افتتاح مسجدين في أبو المطامير وأبو حمص بتكلفة تتجاوز 6 ملايين جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة؛ للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم، أنه تم افتتاح مسجدين بمركزي أبو المطامير وأبو حمص بتكلفة إجمالية تتجاوز 6 مليون جنيه، همي:

إحلال وتجديد مسجد عطية غازي أبو خطيب بقرية كوم الفرج بأبو المطامير على مساحة 185 مترا بتكلفة إجمالية مليون و142 ألف جنيه.

مسجد زويل البحري بقرية سحالى - دمسنا أبو حمص على مساحة 573 مترا بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان الاستقامةُ والمداومةُ على الطاعةِ وهى مِن صفاتِ عبادِ اللهِ المؤمنين، قال تعالي: إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ فعلينَا جميعًا أنْ نستقيمَ علي طاعةِ اللهِ، ونداومَ علي الأعمالِ الصالحةِ حتي نلقَي اللهَ تعالي.

فالمداومةَ على الطاعةِ وقايةٌ مِن الغفلةِ، التي تقودُ إلي الهلاكِ والخسرانِ، والنفسُ إنْ لم تشغلْهَا بالطاعةِ شغلتْكَ بالمعصيةِ.