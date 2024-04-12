سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد



سجلت أسعار الذهب رقما قياسيا جديدا مدفوعة بالتوترات في الشرق الأوسط.

وارتفع سعر الأونصة صباح اليوم الجمعة، متجاوزا حاجز الـ2400 دولار للمرة الأولى، مرتفعا بواقع 2ر1 % إلى67ر2400، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتعتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها أن إيران أو وكلاءها سوف يشنون هجوما صاروخيا وشيكا انتقاما من الهجوم الإسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق.

وارتفع السعر الفوري للذهب بواقع 9ر0 % إلى 73ر2393 دولار للأوقية، الساعة 0109 ظهرا في لندن، والمعدن في طريقه لتحقيق رابع مكاسبه الأسبوعية.

وارتفع سعر الفضة إلى 2295ر29 دولارا للأوقية، مسجلاً أعلى مستوياته منذ فبراير 2021.