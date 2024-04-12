الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على كتائب القسام وسرايا القدس

أدرجت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، كتائب القسام وقوات النخبة وسرايا القدس على قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان، إنه أدرج الجهات سالفة الذكر في قائمة العقوبات لمسئوليتهم "عن أعمال واسعة النطاق من العنف الجنسي والعنف ضد النساء خلال هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل"، على حد زعمه.

وقالت دول التكتل إن كتائب القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي. كما أصبح توفير الأموال لهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، محظورا أيضا.

ويصنف الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس والجهاد الإسلامي "منظمتين إرهابيتين".