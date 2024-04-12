الجيش اللبناني يوقف منفذ الاعتداء على مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي

أوقفت دورية من مخابرات الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، مواطنا قاصرا في بلدة "تعلبايا" في البقاع شرقي لبنان، لإقدامه على رمي قنبلة مولوتوف باتجاه مركز للحزب "السوري القومي الاجتماعي" في بلدة "جديتا".

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه "بتاريخ 12 /4 / 2024، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة تعلبايا - البقاع المواطن القاصر (ا.ش.) لإقدامه بتاريخ 10 / 4 / 2024 على رمي قنبلة مولوتوف باتجاه مركز للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة جديتا."

وكان مركز للحزب "السوري القومي الاجتماعي" قد تعرض لاعتداء بالحرق أول من أمس الأربعاء في بلدة "جديتا" في البقاع شرق لبنان، وتم رفع علم حزب "القوات اللبنانية" عليه.