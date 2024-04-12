 استشهاد فلسطيني وإصابة 25 آخرين في هجوم لمستوطنين إسرائيليين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استشهاد فلسطيني وإصابة 25 آخرين في هجوم لمستوطنين إسرائيليين

د ب أ
نشر في: الجمعة 12 أبريل 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 12 أبريل 2024 - 11:43 م

استشهد فلسطيني وأصيب 25 آخرون في اشتباكات بين مستوطنين إسرائيليين وسكان في قرية قريبة من مدينة رام الله بالضفة الغربية، اليوم الجمعة، حسبما ذكر مسئولون في وزارة الصحة الفلسطينية.

واقتحم مستوطنون قرية المغير (20 كيلومترا شمال شرق مدينة رام الله) بالأسلحة النارية بعد اختفاء فتى (14 عاما) من مستوطنتهم غير القانونية أثناء رعيه لقطيع من الماشية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الأمن الإسرائيلية دخلت في البداية قرية المغير للبحث عن الصبي المستوطن.

ورد السكان الفلسطينيون برشق الجنود بالحجارة والزجاجات الحارقة. وأصيب ثلاثة جنود بجروح طفيفة.


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