تصدير 763 حاويات مكافئة من ميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، تصدير 763 حاوية مكافئة، فيما بلغ عدد الحاويات الواردة 481 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1199 حاوية مكافئة.

و أوضح بيان أصدرته هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل 51 ألفا و122 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164 ألفا و295 طنا.

كما استقبل الميناء 4 سفن خلال ال 24 ساعة الماضية، بينما غادرته 7 سفن أخرى، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15266 طن تشتمل على 7295طن كلينكر، و 5200 طن يوريا، و2771 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 11200 طن قمح .

كما غادر 5 قطارات بحمولة إجمالية 5791 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي والقليوبية، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولا وخروجا 1003 شاحنة.