محكمة ألمانية تقضي بسجن إرهابي داعشي 5 سنوات ونصف

قالت متحدثة باسم محكمة ألمانية، اليوم الجمعة، إن المحكمة حكمت على إرهابي من تنظيم داعش يبلغ من العمر 43 عاما بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف.

ويُذكر أن هذا الشخص انضم إلى تنظيم داعش في سوريا عام 2013 واستمر في دعمه للتنظيم في ألمانيا، حيث وفر أموالا له حتى تم القبض عليه في عام 2021.

وطالب الادعاء في مدينة دوسلدورف بغربي البلاد بعقوبة سجن لمدة ستة أعوام ونصف ضده، فيما طالب الدفاع بسجنه لمدة عامين ونصف.

وتبين أن هذا الشخص وهو من الجزائر قد انضم إلى العمليات القتالية كإرهابي في تنظيم داعش في سوريا من عام 2013 إلى عام 2015، وخاصة في حلب وكوباني.

كما درب أيضا مقاتلين وشارك في مفاوضات بشأن تبادل مقاتلي تنظيم داعش الذين تم أسرهم، بحسب ما ذكرته المحكمة.

وغادر سوريا في يونيو 2015 بعد تزايد الضغوط على تنظيم داعش. وبعد دخوله ألمانيا في أغسطس 2015، جمع حوالي 9000 يورو (9570 دولارا) من التبرعات في عام 2020 لدعم نساء عضوات في تنظيم داعش في مخيم الهول للاجئين السوريين لتهريبهن خارج المخيم.

ولا يعد الحكم الذي صدر ضده نهائيا بعد.