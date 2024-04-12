دبلوماسي روسي: لندن تعمل على تعزيز ترسانتها النووية



أكد فلاديمير يرماكوف مدير إدارة منع انتشار ومراقبة الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن بريطانيا تعمل على تعزيز ترسانتها النووية في الوقت الراهن.

وقال يرماكوف، في مقابلة مع وكالة أنباء /تاس/ الروسية، "أعلنت بريطانيا في وقت سابق، عن خططها الرامية لتعزيز ترسانتها النووية لاعتبارات غير واقعية. ومن المرجح أن التنفيذ العملي لهذه الخطط يجري بوتيرة سريعة الآن"، مشيرا إلى أنه "في الوقت نفسه لا توجد ضمانات بأن البريطانيين سيتوقفون بعد الوصول إلى سقفهم المعلن ويمتنعون عن زيادته".

كما لفت الدبلوماسي الروسي إلى مساعي لندن النشطة لتحديث قدراتها النووية.

واعتبر يرماكوف أن بريطانيا تعمل بالفعل بشكل نشط على تحديث البنية الأساسية العسكرية للبلاد، فضلا عن تمكين نشر الأسلحة النووية الأمريكية.

ووفقا للدبلوماسي الروسي، فإن "لندن مهتمة بتشتيت انتباه الرأي العام عن هذه المساعي، ويتم ذلك من خلال "حملة دعائية للترويج لفكرة التهديد النووي الروسي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في وقت سابق، عن أن المملكة المتحدة ستستثمر المزيد من الأموال في تطوير طاقتها النووية وتعزيز إمكانياتها الخاصة بالردع النووي.