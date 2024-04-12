تركيا والعراق تدعم جهودهما لإنشاء مشروع طريق التنمية

كشف عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، اليوم، أن بلاده والعراق كثفتا جهودهما للإسراع في إنجاز مشروع طرق التنمية، لافتا إلى انعقاد عديد الاجتماعات الثنائية خلال الفترة الماضية لوضع الآليات الكفيلة بضمان فتح الطريق في أقرب الآجال.

وذكر أورال أوغلو، في بيان، أن أنقرة وبغداد قررتا، في هذا السياق، إنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ"المجلس الوزاري" لمتابعة المشروع، منوها إلى أن طريق التنمية سيكون على طاولة المفاوضات خلال الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعراق في نهاية الشهر الجاري.

وأشار إلى اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن طريق التنمية، حيث عقدت مفاوضات وزارية بين البلدين لتطوير التعاون، مضيفا أنه تم عقد محادثات فنية بخصوص المشروع في أنقرة بإشراف وزارة النقل والبنية التحتية التركية، وبمشاركة ممثلين من وزارتي الخارجية والتجارة التركيتين، ووفد عراقي يضم ممثلين من رئاسة الوزراء ووزارة النقل والهيئة العامة للجمارك، حيث تم الاتفاق على إنشاء آلية تعنى بالطريق شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين.

كما قال الوزير إنه أجرى في الفترة الماضية محادثات مع نظيره العراقي رزاق محيبس السعداوي، جرى خلالها الاتفاق على البدء في إنشاء الآلية على غرار المجالس الوزارية القائمة بين تركيا وهنغاريا وصربيا.

يذكر أن طريق التنمية هو مشروع اقتصادي يهدف لربط العراق بتركيا عبر طرق برية وسكك حديدية لنقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.