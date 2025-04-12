- الحادث تسبب في أضرار مادية بالطائرة الصغيرة وأصيب أفراد الطاقم الثلاثة

أعلنت السلطات المغربية، أمس الجمعة، إصابة 4 أفراد إثر اصطدام طائرة مدنية صغيرة بجدار مطار فاس سايس الدولي، بمدينة فاس (وسط)، بعد انحرافها عن مدرج المطار.

وقالت وزارة النقل، في بيان، إن "طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية "إير أوسيان" (خاصة) تعرضت لحادث، مساء الجمعة، بعد انحرافها عن المدرج الطولي لمطار فاس سايس، حيث اصطدمت بجدار المطار".

وأضاف البيان أن "الحادث تسبب في أضرار مادية بالطائرة، وأصيب أفراد الطاقم الثلاثة، وشخص واحد على الأرض، ونقلوا إلى المستشفى"، دون مزيد من التفاصيل.

وأعلنت الوزارة فتح تحقيق لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.