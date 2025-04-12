رئيس لبنان: أي سلاح خارج إطار الدولة يعرّض مصلحة البلاد للخطر

حذّر الرئيس اللبناني جوزاف عون السبت من أن أي سلاح خارج إطار الدولة "يعرّض مصلحة لبنان إلى الخطر.

جاء ذلك على وقع الجدل المرتبط بنزع سلاح حزب الله، وفق وكالة فرانس برس.

وقال عون في خطاب من بعبدا بمناسبة مرور 50 عاما على اندلاع الحرب الأهلية في لبنان: «طالما أننا مجمعون على أن أي سلاح خارج إطار الدولة أو قرارها من شأنه أن يُعرّض مصلحة لبنان للخطر لأكثر من سبب، فقد آن الأوان لنقول جميعا لا يحمي لبنان إلا دولته، وجيشه، وقواه الأمنية الرسمية».

وكان مصدر مقرّب من حزب الله قد أفاد بأن معظم المواقع العسكرية التابعة للحزب جنوب الليطاني باتت تحت سيطرة الجيش اللبناني.

وذكر المصدر أن هناك 265 نقطة عسكرية تابعة لحزب الله، محددة في جنوب الليطاني، سلم الحزب منها قرابة 190 نقطة.