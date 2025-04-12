(فيفا) يطرح تذاكر إضافية لمباريات كأس العالم للأندية في أمريكا

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طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تذاكر إضافية لكافة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم التي ستستضيفها أمريكا بين يونيو ويوليو المقبلين.

وذكر (فيفا) عبر موقعه الرسمي على شبكة الانترنت، أن التذاكر الإضافية باتت متاحة عبر المنصة الرسمية للبيع، وتشمل فئة التذاكر الأرخص.

وأضاف أن تلك التذاكر الإضافية ستمثل فرصة ممتازة لعشاق كرة القدم من أجل متابعة مباريات البطولة.

وقال (فيفا) أن البطولة ستشهد مشاركة ثلاثة لاعبين من المرشحين لجائزة أفضل لاعب المقدمة من الاتحاد الدولي (ذا بيست) وهم البرازيلي فينسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الإسباني، وزميله الإنجليزي جود بلينجهام بالإضافة إلى الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتتضمن البطولة نجوما أخرين مثل الأرجنتيني ليونيل ميسي، أفضل لاعب في العالم ثماني مرات مع وجود أسماء كبيرة مثل هاري كين وإرلينج هالاند وكيليان مبابي وجمال موسيالا وكول بالمر وجوشوا كيميش وفيديريكو فالفيردي وخفيشا كفاراتسخيليا وغيرهم.

وأوضح أنه وفقا للتشكيلات الحالية للأندية فمن المتوقع مشاركة لاعبين من 86 دولة في منافسات البطولة.