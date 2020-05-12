ضبط شخصين لإدراتهما مصنع بدون ترخيص للكمامات الطبية بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شخصين لإدراتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث بالجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إدارة شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، لمصنع بدون ترخيص بدائرة المركز لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المُصنع وضبط المتهمين، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (50 ألف كمامة معدة للبيع، و6 آلأف قطعة قماش مُعدة للتصنيع، بكرة أستك أبيض اللون، ومسدسي شمع ، دباسة قماش) جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر. وبمواجهتهما اعترفا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.