 ضبط شخصين لإدراتهما مصنع بدون ترخيص للكمامات الطبية بالجيزة - بوابة الشروق
الثلاثاء 12 مايو 2020 3:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

ضبط شخصين لإدراتهما مصنع بدون ترخيص للكمامات الطبية بالجيزة

المضبوطات
المضبوطات
مصطفى عطية
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 2:49 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 2:49 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط شخصين لإدراتهما مصنع بدون ترخيص لتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر بالجيزة.

وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث بالجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، إدارة شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة، لمصنع بدون ترخيص بدائرة المركز لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المُصنع وضبط المتهمين، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (50 ألف كمامة معدة للبيع، و6 آلأف قطعة قماش مُعدة للتصنيع، بكرة أستك أبيض اللون، ومسدسي شمع ، دباسة قماش) جميعها غير معقمة ومجهولة المصدر. وبمواجهتهما اعترفا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك