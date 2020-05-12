يغادر "سونج تشانج تشينج" منزله في الساعة 7 صباحًا، للذهاب إلى قريتي شانشوبو وفوجيازاي في سنان بمقاطعة قويتشو الصينية؛ لجمع 9 أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، لكي يرافقهم إلى المدرسة؛ لاعتقاده بأنه يجب أن يرافقهم شخصا بالغا أثناء المشي عبر الجبال.

يحمل "سونج"، الطفل الأصغر جياو شاوتينج، على ظهره، والأطفال الثمانية الآخرين يسيرون بجانبه على طريق متعرج عبر الجبال في ضباب الصباح، ثم بعد انتهاء اليوم الدراسي يعيدهم إلى المنزل قبل غروب الشمس.

اعتاد "سونج" على مرافقة الأطفال من وإلى المدرسة منذ 32 عامًا، حيث استطاع تحويل معالم الطريق الذي كان يصعب على الأطفال السير من خلاله، من الضيق إلى الأوسع، ومن المتسخ إلى النظيف، ومن المتعرج إلى المستوي.

تخرج مئات الأطفال من مدرسة قرية شانشوبو الابتدائية، التي كان بها معلمان فقط لمعظم الوقت قبل عام 2016، وبمساعدة "سونج" تحولت إلى مدرسة كما هي في معناها المتعارف، وأصبح بها روضة للأطفال الصغار.

وقبل أن تبدأ الحكومة المحلية في تقديم غداء مجاني للأطفال في عام 2016، اعتاد "سونج" وزوجته على مساعدة الأطفال في تدفئة الطعام الذي أحضروه من المنزل للمدرسة، كما قام الزوجان بطهي بعض الخضار للأطفال الذين لم يحضروا الطعام ظهرا.

تقول زوجة سونج: "معظم الطعام الذي نقدمه لهم هو البطاطس أو البطاطا؛ لأن هذه الأطعمة يمكن أن تساعد الأطفال على النمو بشكل أقوى".

ويوضح سونج: "لولا دعم زوجتي، التي تعمل الآن كعاملة مهاجرة في المقاطعة وغالباً ما تعود إلى المنزل لمساعدتي، لما استطعت رعاية الأطفال".

عمل "سونج" نجارا لمدة 6 سنوات، بعد أن فشل في اجتياز امتحان القبول بالجامعة عام 1979، لكن القرويين أطلقوا عليه "الشاب المتعلم الوحيد في القرية"، وبدأ في التدريس بمدرسة القرية الصغيرة في 1986، بعد أن استقال معلمان من وظائفهما.

وعندما كان يستمتع المدرسون العاملون في المدن بإجازاتهم الصيفية والشتوية في زيارة الآباء والأقارب والأصدقاء، بدأ سونج في زيارة العائلات الفقيرة لإقناع الآباء على مواصلة إرسال أطفالهم إلى المدرسة.

كان القرويون يرفضون إرسال أطفالهم إلى المدرسة؛ بسبب المصروفات التي يدفعونها، ولكن وعدهم سونج بتحمل نفقة تعليم الأطفال كاملة على مر السنين؛ لضمان منعهم من التسرب، وعلى مدى السنوات الـ32 الماضية، بفضل جهود سونج، لم يترك طفل واحد المدرسة في القرية.

وبالنظر إلى أن دخل النجار يمكن أن يكون أكثر من المعلم الذي كان يتقاضاه في الثمانينيات والتسعينيات؛ فكر سونج في الانتقال لمدينة للعثور على وظيفة أفضل أجرا: "أردت أن أجد وظيفة في مدينة، لكنني لم أكن أعتقد أن القرويين يمكنهم العثور على معلم جديد لملء الشاغر إذا غادرت، خاصة لأن العديد من المعلمين غادروا بعد فترة وجيزة من الانضمام إلى المدرسة".

ولكن بعد إصلاح نظام التعليم في عام 1997، تم وضع سونج على قائمة الرواتب الحكومية، وقد ساعد ذلك على زيادة دخله، ومنحه المزيد من النقود لتمويل تعليم الطلاب الفقراء، وبفضل مهاراته في النجارة، أعاد سونج بمفرده تجديد مدرسة القرية القديمة على نفقته الخاصة، قبل أن تعيد الحكومة بناءها.

أكمل 64 طالبًا من القرية، بما في ذلك ابنته، تعليمهم الجامعي، حيث التحق 22 منهم بالجامعات الرئيسية، وحصل أحدهم على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد، ودائما يقولون إن الفضل يعود إلى سونج.

وقال سونج: "إذا استطاع رجل واحد، بغض النظر عن مدى فقره، أن يساعد في وضع حد لأمية وجهل جيل واحد وفقر قرية بأكملها، سأكون أنا ذلك الرجل".