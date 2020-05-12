حكام المقاطعات اليابانية يناشدون الشعب بالامتناع عن السفر حال رفع حالة الطوارئ خوفا من كورونا

ناشد حكام المقاطعات اليابانية، الثلاثاء، الشعب بالمساعدة في احتواء فيروس كورونا من خلال الامتناع عن السفر حتى وإن رفعت الحكومة حالة الطوارئ عن عدة مقاطعات وهو المقرر أن يحدث نهاية الأسبوع الجاري.

وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن حكام جميع المقاطعات ال47 اليابانية قدموا مقترحات متعلقة بحالات الطوارئ للحكومة المركزية لحث اليابانيين على عدم السفر عبر حدود المقاطعات.

وسعى حكام المقاطعات أيضًا إلى الحصول على دعم مالي للصناعات الأكثر تضررًا من جائحة كورونا مثل قطاع السياحة، داعين إلى استمرار تقديم الدعم حتى انتهاء هذه الأزمة.

ومن المقرر أن تتخذ الحكومة اليابانية قرارًا الخميس المقبل عما إذا كانت سترفع حالة الطوارئ عن 34 مقاطعة شهدت حالات إصابة قليلة بفيروس كورونا مقارنة ب13 مقاطعة أخرى بعد الاستماع لآراء الخبراء.

من جهته، قال حاكم مقاطعة توكوشيما "من المهم للغاية عدم السماح بدخول أشخاص (من الخارج) لتجنب تفشي الفيروس"، مؤكدًا ضرورة حث اليابانيين على الامتناع عن السفر من المناطق التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ.