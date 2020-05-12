قال محمود الشيخ، مدير مشروع تطوير الطريق الدائري، إن الطريق الدائري أهم محور مروري في مصر، لأنه محيط بالقاهرة الكبرى ويخدم حركة النقل في مصر عمومًا، ومحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على وجه الخصوص.

وأضاف «الشيخ» في تصريحات لفضائية «التليفزيون المصري»، اليوم الثلاثاء، أن طول الطريق الدائري يبلغ 106 كيلو متر باتجاهين، 4 حارات عرض كل اتجاه، متابعًا: «يتم تطرير الطريق الدائري لزيادة عدد الحارات من 4 لـ 7 أو 8 في كل اتجاه، لاستيعاب الكثافات المرورية التي ازدادت مؤخرًا».

وتابع: «عمليات التطوير بدأت منذ فترة، حيث تم الانتهاء من جزء قطاع الأوتوستراد وحتى محور الفريق سعد الدين الشاذلي بطول 26 كيلو متر، تم توسيعه ليشمل 8 حارات في كل اتجاه، ما ساعد في السيولة المرورية».

وذكر أنه يتم العمل في الوقت الحالي على قطاعات الأوتوستراد وحتى المريوطية بطول 12 كم مرورًا بكوبري المنيب، والثاني من محور الفريق سعد الدين الشاذلي وحتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 25 كم، والثالث من محور المريوطية مرورًا بالإسكندرية الصحراوي ووصلة الواحات بطول 12 كم.

ولفت إلى أن فريق العمل يواجه صعوبة أثناء عمليات التطوير، بسبب صعوبة نقل المعدات والأفراد على الطريق وداخل موقع العمل نفسه، بالإضافة إلى الحجم الهائل من المرافق، مشيرًا إلى أنه يتم إزالة عدد من حالات التعد والإشغالات المعارضة لعمليات التطوير على الطريق الدائري، مع تعويض المتضررين.

وأوضح أن هناك 18 عملا صناعيا في كل اتجاه من اتجاهي طريق محور سعد الدين الشاذلي وحتى تقاطع المرج بطول 12 كم، ذاكرًا أن هناك ثلاث تقاطعات تسبب كثافة مرورية عالية يتم العمل على حلها، وهم السلام ومؤسسة الزكاة والمرج.

واستطرد: «سيتم الانتهاء من تقاطع سعد الدين الشاذلي، وسيتم صبه اليوم، وكان من المقرر الانتهاء من محور سعد الدين الشاذلي وحتى نفق السلام 30 يونيو المقبل، لكن سيتم الانتهاء منه فعليًا قبل هذا الموعد بشهر، ليتم فتح المرحلة الأولى من تقاطع سعد الدين الشاذلي وحتى السلام في 30 مايو الجاري».

وأكد أنه تم وضع بروتوكول في مواقع العمل، بحيث يتم تطهير أماكن مبيت العمالة ووسائل النقل ومواقع العمل، بالإضافة إلى عمل ثلاث ورديات للعمل لطاقة عمالية أقل، مع عمل نقطة طبية في كل موقع لاستقبال أية حالات مشتبه بها، مضيفًا أنه يتم منح إجازة مفتوحة لمن تظهر عليه أية أعراض للإصابة بكورونا حتى الشفاء التام.