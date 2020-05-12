المركزي للتعمير عن ملاصقة العمارات لمحور الملك سلمان: هناك مسافة 50 سم

علق اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، على الصور المتداولة لملاصقة العمارات لمحور الملك سلمان بالهرم، قائلًا: «الصورة تُظهر إننا داخلين العمارة، لكن هناك مسافة 50 سم»، وفقًا لذكره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن العمارة الموجودة بالصورة مخالفة، وخرجت خارج صف التنظيم، مشيرًا إلى أن الجهاز رصد 20 ألف متر مسطح إزالات نزع ملكية.

ولفت إلى رصد ربع مليار جنيه تعويض للسكان غير المخالفين، موضحًا أن هناك لجان من هيئة المساحة، والجهاز التنفيذي، والمحافظة، تحصر العمارات في مسار المحور.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير إلى اتخاذ الإجراءات طبقًا للقانون، متابعًا: «الإزالات ستتم في وقت لاحق، نحن دولة قوية وننفذ إجراءاتنا، وإزالة العمارات السكنية التي تعترض المشروع القومي إلزامي بقرار مجلس الوزراء».

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والسخرية بعد تداول عدد من الصور التي تظهر تلاصق محور الملك سلمان بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة أثناء بنائه، بإحدى العقارات الموجودة بالمنطقة.