فرنسا تمدد حالة الطوارئ حتى 10 يوليو المقبل للوقاية من كورونا

مددت السلطات الفرنسية حالة الطوارئ؛ بعد دخول قانون ينص على ذلك حيّز التنفيذ بدءاً من اليوم /الثلاثاء/ وحتى 10 يوليو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من البدء في إنهاء عمليات الإغلاق المفروضة بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم أن قانون الطوارئ يسمح للحكومة الفرنسية بفرض الإجراءات اللازمة لمواجهة انتشار موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

ويمنع القانون الفرنسي السفر لمسافة أكبر من 100 كيلومتر من المنزل، وجعل الأقنعة إلزامية في المواصلات العامة، وحظر التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.

يُشار إلى أن فرنسا سجلت حتى الآن أكثر من 177 ألف حالة إصابة وما يزيد عن 26 ألف حالة وفاة بكورونا المستجد.