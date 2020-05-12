موسكو تسجل 53 إصابة جديدة بكورونا

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أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 53 وفاة جديدة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العاصمة موسكو خلال الساعات الـ24 الماضية.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وكانت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد قد أعلنت أمس، تسجيل 55 وفاة جديدة بين المصابين بـ"كوفيد-19" في العاصمة.

وحسب الإحصاءات الصادرة صباح اليوم، سجلت في موسكو حتى تاريخه 121301 إصابة، خلفت 1179 وفاة.

وتتصدر موسكو قائمة المناطق الأكثر تضررا بالوباء في روسيا، حيث سجلت حتى اليوم 232243 إصابة في عموم البلاد، و2116 وفاة.