ميركل تعد أوكرانيا بمزيد من الدعم لتنفيذ إصلاحات

وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أوكرانيا بتقديم المزيد من الدعم لتنفيذ إصلاحات.

وأوضح شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن ميركل قالت خلال مؤتمر عبر الفيديو مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، إن هذا الأمر ينطبق بصفة خاصة على الإصلاحات في مجالات اللامركزية والطاقة والقضاء ومكافحة الفساد.

وأضاف زايبرت، أن شميهال وعد بتنفيذ المزيد من الإصلاحات من خلال تنسيق وثيق مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وتناول الجانبان أيضا العلاقات الثنائية والوضع الأمني في شرق أوكرانيا حيث لا تزال أعمال القتال مستمرة هناك.

وأكدت ميركل أنها ستراجع الدعم في أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن ألمانيا تعد واحدا من أهم الشركاء الاقتصاديين لأوكرانيا، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام الماضي 8ر7 مليار يورو، وقد وصل إجمالي قيمة الدعم الذي قدمته ألمانيا إلى أوكرانيا منذ عام 2014 إلى 2ر1 مليار يورو.