تراجع أرباح الشركة المشغلة لميناء هامبورج الألماني إلى 10 ملايين يورو

تأثرت أرباح شركة "إتش إتش إل ايه" المشغلة لميناء هامبورج، أكبر الموانئ الألمانية، بسبب انخفاض حركة شحن وتفريغ الحاويات في الربع الأول على خلفية أزمة كورونا والعواصف على شمال أوروبا.

وأعلنت الشركة اليوم الثلاثاء، أن صافي أرباحها في الربع الأول بلغ أكثر من 10 ملايين يورو بانخفاض يعادل ثلثي صافي الأرباح في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت الشركة أن حركة الشحن والتفريغ تراجعت في الربع الأول بنسبة نحو 4%، فيما تراجعت قيمة مبيعات الشركة بنسبة تزيد عن 3% إلى نحو 336 مليون يورو.

وسجلت أرباح التشغيل (قبل احتساب الضرائب والفوائد) تراجعا بنسبة نحو 39% لتصل إلى نحو 37 مليون يورو.

من جانبها، قالت انجيلا تيتسرات، رئيسة مجلس إدارة الشركة إن عام 2020 تحول إلى "واحد من أعظم التحديات في تاريخ إتش إتش إل ايه".

وتوقعت تيتسرات تراجعا قويا في نتائج أسهم الشركة في مؤشر إس داكس، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في نتائج حصة الشركة في قطاع العقارات، لكنها قالت إن التوقعات الدقيقة غير متاحة بعد بشكل موثوق.