إسبانيا تسجل 176 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الثلاثاء، عن تسجيل 594 إصابة و176 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 228030، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26920 حالة وفاة.