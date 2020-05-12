إسبانيا تسجل 176 وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت السلطات الصحية في إسبانيا، صباح الثلاثاء، عن تسجيل 594 إصابة و176 وفاة جديدة بفيروس كورونا.وبذلك يكون قد وصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 228030، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 26920 حالة وفاة.