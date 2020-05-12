الرسامون في لندن يشيدون على طريقتهم بعمال الرعاية الصحية، الخط الأمامي في معركة كورونا؛ ويشارك الفنانون العرب هناك في تحدي انستجرام لرسم صورهم الشخصية كتعبير عن الشكر لموظفي هيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS" نظرا لعملهم ليل نهار من أجل محاربة الفيروس.

تم إطلاق الهاشتاج "بورتريه فور هيروز" على انستجرام في أوائل أبريل عندما عرض الفنان توم كروفت رسم صورة رئيسية لعامل.

وشارك في المبادرة أكثر من 500 فنان بإعطاء صور مجانية للعاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.

رسم الفنان العراقي مهدي الشمري صورة لامرأة ترتدي قناع وجه جراحي تحلق حولها عشرات الطيور، وتتضمن اللوحة أسماء الأطباء الثلاثة الأوائل الذين ماتوا في المملكة المتحدة من أجل محاربة الفيروس.

وقال الشمري: "رسمتها لأظهر تقديري للطاقم الطبي وامتناني لكل ما يفعلونه"، مضيفا: "هناك أناس جالسون في المنزل لحماية أسرهم من الفيروس، ولكن هناك آخرين في خضم الأزمة من أجلنا".

وأوضح الشمري أنه استوحى العمل من شجاعة وتضحيات العاملين في المجال الطبي، قائلا: "نحن مدينون لهم إلى الأبد".

ويقول إنه بعد فترة وجيزة من استكمال اللوحة عرض على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن يرسم صور للطاقم الطبي، مضيفا: "العاملين في المجال الصحي ببريطانيا يواجهون الموت كل يوم ويحاولون إنقاذ الأرواح، لكنهم لا يحصلون إلا على القليل مقابل جهودهم".

وأشار إلى أنه رسم اللوحة بالأبيض والأسود لتجسيد شجاعتها وصراعاتها، مردفا: "إن العمل الذي يقوم به العاملين في NHS أمر بالغ الأهمية لمجتمعنا".

كانت إحدى اللوحات لطبيبة عراقية تعمل مباشرة مع مرضى الفيروس، حيث جسد الفنان صورتها وهي تنظر بابتسامة ممتزجة بالتعب والأمل، فتشعرك أن هناك أمل من خلال جمالها، وفي ذات الوقت يمكنك أن ترى صراعاتها وكم المعاناة التي لاقتها.

كما عرضت الفنانة لمياء بناني، وهي مغربية الأصل، صور نابضة بالحياة للعمال في منشور على إنستجرام، ومن حينها بدأت الطلبات تنهال عليها.

قالت بناني: "لا يكلفني هذا العمل سوى التخلي عن بعض من وقتي أما هؤلاء أبطال يعرضون حياتهم للخطر".

وتابعت أنها أنشأت صفحة لجمع التبرعات، تهدف إلى إنشاء مجموعة من صور الباستيل A3 دون مغادرة المنزل، وكانت أول لوحة لها هي صديقة ممرضة قانونية وأم لثلاثة أطفال، حيث أرادت بناني تصوير ببطولة صديقتها المستمرة وشجاعتها في محاولة إنقاذ حياة الناس.

وقالت: "في كل يوم يواجهون الفيروس قد لا يعودون إلى منازلهم؛ فهم معرضون للإصابة بالفيروس وينقلونه إلى أطفالهم وأفراد أسرهم".

ومن بين عشرات اللوحات رسمت بناني عاملين صحيين أصيبوا بالفيروس؛ إذ تقول إنها ترنو إلى رسم الوجوه وأدق خصائص الإنسان وتفاصيله وإظهار روح الشخص من خلال الصورة.

وتحكي بناني: "بدأت الرسم في سن الثامنة؛ فعندما التقطت قلم رصاص وبدأت في الرسم شعرت بسعادة تغمر روحي وكأني أحلق في السماء".

وحثت الجمهور على الاستفادة من مواهبهم لزيادة الوعي بخدمة المجتمع.