ألمانيا ترفع هدف الإنتاجية من طاقة الرياح من 15 إلى 20 جيجاوات بحلول 2030

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اتفقت الحكومة الألمانية الاتحادية والولايات الواقعة على ساحل البلاد بتوسيع إنتاجية الطاقة المولدة من الرياح إلى 20 جيجاوات بحلول عام 2030.

والهدف الجديد، الذي أعلنته وزارة الاقتصاد اليوم الثلاثاء، أكثر طموحا من الهدف الذي تم تحديده من قبل، وهو 15 جيجاوات.

ويعد تعزيز البنية التحتية لطاقة الرياح أمرا بالغ الأهمية إذا أرادت الحكومة الألمانية تحقيق أهدافها المناخية في السنوات القادمة.

وأعلنت الوزارة أن الحكومة الاتحادية وقعت الاتفاق اليوم مع الولايات المطلة على ساحلي بحر الشمال وبحر البلطيق ومشغلي شبكات الطاقة المولدة من الرياح.

ومن المقرر أن تقدم الوكالة الاتحادية للمسح البحري بحلول نهاية هذا العام خطة مفصلة لتحقيق هذا الهدف.