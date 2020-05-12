 كوميسا تُخفض مساهمات الدول الأعضاء لدعم الجهود الوطنية للتصدي لكورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوميسا تُخفض مساهمات الدول الأعضاء لدعم الجهود الوطنية للتصدي لكورونا

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:59 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:59 م

قررت اللجنة الحكومية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" تخفيض مساهمات الدول الأعضاء للعام الجاري بنسبة 10%، تساهم بها كل دولة عضو في دعم جهود التصدي لوباء كورونا، وتخفيض ميزانية الأمانة العامة ومؤسسسات كوميسا لذات الغرض.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية - في بيان اليوم الثلاثاء - أن اللجنة الحكومية للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي عقدت اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك فيه السودان بوفد برئاسه محمد علي عبدالله، وكيل وزارة الصناعة والتجارة، وضم السفير عبادي نورالدين، مدير إدارة المنظمات شبه الإقليمية بوزارة الخارجية السودانية، ونادر الريح مدير العلاقات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة.

وتناول الإجتماع مسودة المبادئ التوجيهية الخاصة بحركة السلع والخدمات عبر إقليم كوميسا أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى مستجدات تشييد مقر كوميسا الجديد ومساهمات الدول الأعضاء.

وأجاز الاجتماع مسودة المبادئ التوجيهية، وقدم السودان توصية بضرورة أن تشرع كوميسا في إعداد دراسة للأوضاع التجارية والاقتصادية والخسائر المتوقعة في الإقليم وخاصة البطالة ونسبة فقدان الوظائف والخسائر في رأس المال السوقي.

وينعقد بعد غد المجلس الوزاري للكوميسا لإجازة تقرير اللجنة الحكومية.


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