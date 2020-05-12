«تعليم دمياط» انتظام سير عملية الاختبارات الإلكترونية لـ10412 طالبا بالصف الثاني الثانوي

قال عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن 10412 طالبا وطالبة بالصف الثاني الثانوي، أدوا اليوم اختبار مادة الفيزياء لشعبة العلمي، ومادة التاريخ لشعبة الأدبي للفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2019م

وأكد "عثمان" أن غرفة العمليات الرئيسية برئاسة عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، تتابع الموقف أولاً بأول من خلال غرف العمليات المنعقدة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، والعمل على تقديم كل التيسيرات للطلاب في حال تلقى أية شكاوى أو مشكلات فنية.

كما تتابع أيضًا الالتزام وتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزاحم أثناء تسليم المشروعات البحثية لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأشار إلى تنفيذ الجدول الزمني للاستلام الذي حددته وزارة التربية والتعليم، حتى لا يحدث أي تزاحم من الطلاب أو أولياء الأمور الذين تعذر عليهم التسليم الإلكتروني.

وأضاف أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع لحظة بلحظة انتظام سير العملية الامتحانية الإلكترونية لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، وتسليم المشروعات البحثية الورقية لصفوف النقل وفقاً لما حددته وزارة التربية والتعليم.