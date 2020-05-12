قالت الفنانة عايدة رياض، إنها اضطرت لقبول بعض الأدوار خلال مشوارها الفني؛ بسبب حاجتها للنقود، معقبة: «عملت أدوار مكنش ينفع أعملها عشان كنت محتاجة فلوس».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الثلاثاء، أن التمثيل هو مصدر رزقها الوحيد، لافتة إلى أن «جيلها لم يتلقَ أمولًا مقابل عمله، وإنما صنع تاريخًا فنيًا».

وعن قول المخرجة إيناس الدغيدي إن «رياض» قدمت أدوارًا جريئة رغم أن سنها لا يصلح لهذه الأدوار، لفتت الفنانة إلى أنها لم تقدم أدوارًا جريئة منذ 15 عامًا، موضحة أن فيلم «ملك وكتابة» فيلم نفسي.