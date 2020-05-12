يحاول مسؤولو النادي الأهلي شراء رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي منذ يناير 2019.

قال خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة "رئيس النادي محمود الخطيب حاول في البداية استعارة رمضان صبحي لموسمين مع وضع بند لشرائه بنهاية الإعارة، إلا أن النادي الإنجليزي رفض وفضل أن تكون الإعارة لموسم واحد فقط".

وأضاف مرتجي عبر قناة أون تايم سبورتس "رمضان صبحي رضع من جذور الأهلي، ومرتبط باسمين كبيرين هما الكابتن إكرامي ووالده شريف".

وأكد عضو مجلس إدارة الأهلي "بالطبع أتمنى استمرار رمضان صبحي مع الفريق، ولكنها رؤية فنية بحتة".

في سياق آخر، تحدث خالد مرتجي عن مدير الكرة بالجهاز الفني للأهلي، قائلا "سيد عبد الحفيظ شاطر وحقق نجاحا، وطالما كابتن الخطيب مقتنع به، إذن مجلس الإدارة مقتنع". كما تطرق مرتجي للحديث عن أحمد فتحي، قائلا "اللوم على الإعلام وتخصيصه لحلقات لنجوم الأهلي السابقين يتحدثون بشكل غير جيد عن النادي في ملف أحمد فتحي". وأشار "الإعلام في الفترة الأخيرة يضخم أمورا ويتجاهل قضايا أكثر أهمية".

وأتم تصريحاته "لا أتواصل مع اللاعبين، ولكن إذا تحدثت مع أحمد فتحي، سأقول له أنت مخطئ 100% فهو من جيل الزمن الجميل، بالطبع كنت أتمنى استمراره ولكنه قراره الشخصي".