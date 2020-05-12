لوفتهانزا تنشر قائمة بشركاتها في الملاذات الضريبية الآمنة

نشرت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، اليوم الثلاثاء، قائمة بالشركات المملوكة لها والتي تقع مقراتها في دول أو مناطق صنفها الاتحاد الأوروبي كملاذات ضريبية آمنة.

تأتي هذه الخطوة من قبل لوفتهانزا المتضررة بقوة من أزمة كورونا، في ظل مفاوضاتها مع الحكومة الألمانية للحصول على مساعدات حكومية لمواجهة تداعيات الأزمة، وقالت أكبر شركة طيران ألمانية إن هذه الخطوة تأتي كاستجابة لمطالبات بعض الساسة.

وأكدت لوفتهانزا: "غني عن القول إن اللوائح الضريبية والقانونية الوطنية والدولية في كل الدول التي تعمل فيها مجموعة لوفتهانزا، تتم مراعاتها".

وتنتمى كل الشركات المدرجة على القائمة إلى مجموعة (إل إس جي) التي تعمل على سبيل المثال في إنتاج وجبات والمسؤولة عن عمليات الإمداد والتموين لشركات طيران ومطارات محلية.

وضمت القائمة شركة ارلينجتون سرفيس ليمتد وسكاي شيفس دي بنما (وكلتاهما في بنما) ويبلغ عدد العاملين لديهما 500 شخص، وشركة إل إس جي كاترينج جوام إينك وشركة إل إس جي لوفتهانزا سرفيس جوام إينك (وكلتاهما في جزيرة جوام) ويبلغ عدد العاملين لديهما 186 شخصا، بالإضافة إلى عدة استثمارات في جزر كايمان وجزر فيرجين.

كانت لوفتهانزا أكدت يوم الخميس الماضي تفاوضها مع الدولة الألمانية بشأن حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة تسعة مليارات يورو، وحسب تصريحات الشركة، فإن الحكومة الاتحادية تسعى إلى الحصول على حصة بنسبة تصل إلى 25% بالإضافة إلى صوت ومقعد في مجلس الإشراف والمراقبة.

كان نوربرت فالتر-بوريانس، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، طالب بأن تكون هناك شروط واضحة لأي دور تلعبه الحكومة في القطاع العام وقال على سبيل المثال يجب توضيح " لماذا تمتلك لوفتهانزا شركات في ملاذات ضريبية آمنة".