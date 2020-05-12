لماذا الشقق هي العقار السكني المفضل والأعلى شعبية بين الإسبان؟

أظهر كم المقاطع المصورة للإسبان في بلكونات شققهم وهم يحيون الطواقم الطبية، مدى الدعم المجتمعي للأطباء في مواجهة كورونا، وفي نفس الوقت، أظهر ذلك الكم من المقاطع مدى حب الإسبان للعيش في شقق، بخلاف معظم سكان دول أوروبا الذين يعيشون في منازل من طابق وطابقين.

ونقلت قناة "بي بي سي" البريطانية عن منظمة "يوروستات" الأوروبية، أن ثلثي سكان إسبانيا يقطنون الشقق في أعلى رقم من نوعه حول أوروبا، إذ لا يتخطى سكان الشقق نصف عدد أهالي إيطاليا، وبالكاد يتخطى ثلث عدد سكان فرنسا، بينما لا يزيد عدد قاطني الشقق في بريطانيا عن 15%.

ويقول فيرناندو إنسينار، مسئول موقع "أيدليستا" لبيع العقارات السكنية في إسبانيا، إن 65% من العقارات المعروضة للبيع في إسبانيا هي شقق، وفي المقابل لم يسجل موقع "رايتموف" البريطاني نسبة بيع للشقق تتخطى الـ25%.

ويقول ميغال كوبوس، يعمل مدرسا ويقطن شقة 25 مترا مربعا في بناية عتيقة في مدريد، إن الشقق ذات الأسعار الأنسب، وهي المتوافرة؛ لأنه حتى بوجود بيت من طابقين بسعر معقول فهو لا يكون قريبا من مكان العمل أو سكن الأهل؛ نظرا لقلة البيوت ذات طابقين.

وتضيف المؤرخة جلوريا رومان من جامعة رادبود الهولندية، أن حمى السكن في الشقق عرفت طريقها للمدن الإسبانية خلال الستينيات والسبعينيات إبان حكم الدكتاتور الشهير فرانكو، إذ كانت الطبقات العاملة يتوجهون للإقامة في العاصمة مدريد؛ ليجدوا ضالتهم في العقارات الأرخص وهي الشقق.

ويوضح خبير الاقتصاد هافيه خيمينيز، من مدرسة "أي إي إس إي" لإدارة الأعمال، أن القانون الإسباني يقيد بشدة امتلاك المساحات الواسعة من الأراضي في المناطق العمرانية لغرض السكن؛ لذلك يفضل الملاك توسيع بناياتهم السكنية رأسيا في هيئة عمارات.

ويضيف خمينيز، أن وجود سلم داخل مسكن الشخص الإسباني يعد رفاهية لا يمتلكها الكثير؛ لذلك كان مذهلا له حين أقام فترة في دبلن بمنزل من طابقين به سلالم داخلية.

وتضيف المؤرخة رومان، أن سبب تفضيل الإسبانيين للشقق، هو سهولة امتلاكها بما أن ثقافة امتلاك العقارات متجذرة في المجتمع الإسباني، وحكومة فرانكو إبان الستينيات كانت تخفض أسعار الشقق مقارنة بغيرها ليقدم الناس على شرائها.

وللنظر لكم يحب الإسبان الامتلاك، فإن إحصائية ليوروستات أفادت بأن 76% من أهالي إسبانيا يمتلكون العقارات التي يسكنون فيها، بينما تنخفض تلك النسبة في بريطانيا وفرنسا لـ65% فقط، بينما لا يتخطى ملاك العقارات في ألمانيا 52% وذلك بعام 2018.

وتابعت رومان، أن حكومة فرانكو كانت توفر جانبا دعائيا كبيرا لعمليات شراء الشقق، إذ كان يتم تداول مشاهد لمراسم تسلم كل أسرة مفتاح شقتها وقدوم القسيس لمباركة الشقة الجديدة.

ويقول خيمينيز، إن حالة التضخم الاقتصادي المستشرية في إسبانيا تجعل العقارات السكنية هي أأمن طريقة لتأمين المدخرات اللازمة للفرد أو الأسرة.

ويطرح عالم الاجتماع مارك برادل، من جامعة برشلونة الإسبانية، سببا اجتماعيا وراء ولع الإسبانيين بالشقق، وهو حب الجيرة والبحث عن حياة أكثر دفئا، إذ يوجد ترابط قوي بين سكان العمارة الواحدة والحي الإسباني الواحد.

وتقول الصحفية كلي هاوس، التي عادت من بريطانيا لتربي أطفالها في مدريد الإسبانية، إنها تريد لأطفالها أن ينشئوا في مجتمع مترابط ودافئ؛ ليشعروا بقدر السعادة التي شعرت بها أثناء طفولتها.

ومن شدة حب الإسبان للحياة الاجتماعية، فهم يفضلون ممارسة الأنشطة من مقابلة الأصدقاء وتناول الطعام في الميادين والمطاعم الخارجية؛ نظرا لاعتدال المناخ الإسباني، وذلك ما تؤيده إحصائية يوروستات التي أفادت بأن الإسبان يتناولون 15% من طعامهم خارج المنزل مقارنة بدول أوروبا التي يتناول 9% فقط من أهلها الطعام خارج المنزل.

وذكرت منظمة "فيليكس"، إن الإسبان يمضون وقتا خارج المنزل أكثر من ذلك الذي يمضيه البريطانيون مثلا بالخارج.

وتسببت إجراءات الإغلاق جراء كورونا في أن ينظر الإسبان لشققهم بطرق مختلفة، إذ أن الشقق يغلب عليها صغر الحجم والتقارب من الجيران لذلك تكون ضوضاء الجيران ورائحة مطابخهم أمرا مزعجا لمن يقوم بممارسة عمله من المنزل، وما زاد الأمر سوء هو تعذر خروج الإسبان لتناول طعامهم وممارسة حياتهم الاجتماعية في المطاعم والمتنزهات كما اعتادوا.

ولكن بالرغم من ذلك، تبقى الحياة وسط إجراءات الإغلاق داخل الشقق أكثر دفئا، فكثيرا ما يتم تداول مقاطع مصورة للجيران وهم يجتمعون في بلكوناتهم ليمارسوا التمارين الرياضية أو ليحتفلوا بأعياد ميلادهم، بل وحتى الأعراس.

ويقول ميغال، الذي يعمل مدرسا: "جعلنا الإغلاق أكثر وداعة وإنسانية، أصبحت الآن أخاطب بعض الجيران الذين لم أكن أتحدث إليهم من قبل، وفي كل ليلة أحرص على تحيتهم قبل النوم ووداعهم حتى نلتقي مجددا في اليوم التالي".