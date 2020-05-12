 سول وواشنطن وطوكيو يجرون محادثات غدا لتعزيز التعاون في مواجهة كورونا - بوابة الشروق
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سول وواشنطن وطوكيو يجرون محادثات غدا لتعزيز التعاون في مواجهة كورونا

سول - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:59 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 9:59 ص

ذكرت وزارة الدفاع في سول، اليوم الثلاثاء، أن كبار المسؤولين العسكريين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان سوف يجرون محادثات دفاعية ثلاثية سنوية، غدا؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والقضايا الأمنية.
وأشارت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إلى أنه كان من المقرر أن تعقد المحادثات الدفاعية الثلاثية الـ12 في اليابان، غير أن الدول الثلاث تجتمع عبر الإنترنت غدا الأربعاء بسبب انتشار فيروس كورونا، وفقا للوزارة.
وأفادت الوزارة بأنه من المتوقع أن تتطرق الدول الثلاث إلى سبل تعزيز التعاون الثلاثي لتحقيق نزع السلاح النووي وإحلال السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الإقليمية، فضلا عن التعاون المشترك في مواجهة فيروس كورونا والتعاون الدفاعي الثلاثي.
وتعقد المحادثات الدفاعية الثلاثية بمشاركة نواب وزراء الدفاع من الدول الثلاث سنويا منذ انطلاقها عام 2008.

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