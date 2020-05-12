انخفاض معدل الوفيات بسوهاج مقارنة بالأعوام السابقة رغم كورونا

رصد "انفوجرافيك" أصدرته مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفاة بالمحافظة خلال شهر أبريل هذا العام 2020، على الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.

وأوضح الإنفوجرافيك أن أبريل عام 2017، سجل وفاة 1948 شخصا، بينما شهر إبريل عام 2018 وفاة 1990 شخصا، أما شهر إبريل عام 2019 فسجل وفاة 1909، بينما سجل شهر أبريل هذا العام 2020 وفاة 1682 شخصا.

وأشار التقرير إلى أن الجائحة لم تؤثر على عدد الوفيات على المستوى المحافظة، إذ بلغ عدد الوفيات في بسوهاج خلال شهر أبريل 2020 عدد 1682 حالة وفاة، بينما رصد التقرير أن عدد الوفيات في شهر مارس العام 2216 حالة وفاة، وفي شهر فبراير 2020 بلغ عدد الوفيات 2232 حالة وفاة وفى شهر يناير 2020 بلغت جملة حالات الوفاة 2712 حالة وفاة .

ويعني أنه بالرغم من انتشار جائحة كرورنا إلا أنه هناك انخفاض ملحوظ في عدد الوفيات وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في سوهاج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الأنفوجرافيك أن الربع الأول من عام 2019 بسوهاج سجل 9379 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2018 عدد 8924 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2017 عدد 8931 حالة وفاة على مستوى المحافظة بينما سجل الربع الأول من عام 2020 عدد حالات وفاة 8842 حالة وفاة وهى الأقل بالمقارنه بأعوام 2017 و2018 و2019 .