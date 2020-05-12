كاتب إيراني: نظام خامنئي الأكثر استبدادا وإجراما في التاريخ

قال الكاتب والصحفي الإيراني المعارض علي نوري زاده، إن النظام الإيراني أهو أكثر أنظمة التاريخ استبدادا وإجراما.

وأضاف في مداخلة على قناة "الحدث"، اليوم الثلاثاء: "الجيش الإيراني يوجد به حوالي 400 ألف فرد، ولكن النظام الإيراني لا يهتم إلا بالحرس الثوري فميزانية الحرس الثوري ضعف ميزانية الجيش رغم أن عدد وقوة الجيش أضعاف الحرس الثوري، لذا هناك حنق كبير من الجيش على الحرس؛ ويوما ما سيتم تفسير هذا بانقلاب على الحرس الذي يتحكم بكل شيء أمنيا في إيران حاليا".

وأكد أن المرشد العام للثورة الإيرانية، علي خامنئي، قتل آلاف من الإيرانين ونظامه قتل مئات الآلاف، مؤكدا أن العالم يجب أن يتخلص من هذا النظام، وأن قادة إيران لا يهمهم الشعب بل لا يفكرون إلا في التوسع العسكري.