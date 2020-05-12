 لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. ظهور 31 إصابة بكورونا داخل عائلة بحرينية واحدة - بوابة الشروق
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لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. ظهور 31 إصابة بكورونا داخل عائلة بحرينية واحدة

هديل هلال
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 8:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 8:16 م

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، مساء الثلاثاء، إصابة 31 فردًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

ونقلًا عن وكالة الأنباء البحرينية، أوضحت «الصحة البحرينية» أن أفراد العائلة أصيبوا بالفيروس؛ بسبب عدم اتباعهم التعليمات الصادرة بعدم الخروج إلا للضرورات المعيشية مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وعدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة فور ظهور أعراض الفيروس عليهم.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» داخل البحرين، حتى اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 5 آلاف إصابة، فيما بلغت الوفيات تسع حالات.


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