إزالة 73 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمراكز المنيا

أزالت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، 73 حالة تعدٍ بالبناء العشوائي، والمخالف للقانون على الاراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وتم استرداد 30 فدان، وذلك بهدف التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه في استغلال الفترة التي تمر بها البلاد في التعدي على الأراضي التي تخضع لملكية الدولة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الإثنين، في إزالة 73 حالة تعدٍ بالبناء منها، 51 حالة تعدٍ بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 10769 مترًا مربعًا، و19 حالة بناء مخالف للقانون 119 لسنه 2008 على مساحة 1340 مترًا مربعًا، وحالتي تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة، على مساحة 195 مترًا مربعًا، وحالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 30 فدانًا، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الإثنين، 807 حالات تعدٍ على أراضي زراعية بمساحة 3721 فدانًا، و18 قيراطًا، و8 أسهم، و2263 حالة إزالة مباني بمساحة 322505 أمتار مربعة.

وأكد المحافظ، أن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، مستمرة في تنفيذ إزالة كل أشكال التعديات على الأراضي الزراعية واملاك الدولة، وإيقاف أعمال المباني بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى وجود تنسيق مستمر بين كل الأجهزة التنفيذية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ورصد التعديات والاسترداد بكل مراكز المحافظة.