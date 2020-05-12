الرئيس السنغالي يعلن تخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس السنغالي ماكي صال، تخفيف الإجراءات الاحترازية التي سبق أن اتخذتها بلاده للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس السنغالي -خلال كلمة بثتها الإذاعة السنغالية اليوم الثلاثاء- إنه تقرر، وابتداء من اليوم، تقليص ساعات حظر التجول لتبدأ من الساعة التاسعة ليلاً إلى الخامسة فجراً، معربا عن شكره للطواقم الصحية في بلاده، مؤكدا أنها بذلت جهوداً كبيرة منذ بداية وصول الوباء إلى السنغال، وأن المنظومة الصحية السنغالية كانت على المستوى.

وأعلن الرئيس السنغالي فتح المساجد بالتنسيق مع الزعامات الدينية، وتحت إشراف مباشر من وزارة الداخلية والسلطات الصحية.

كما قرر صال فتح المدارس يوم 2 يونيو المقبل، بالنسبة للفصول التي تنتظر تنظيم امتحانات أو مسابقات على أن يواصل التلاميذ في الفصول الأخرى دراستهم من البيوت باستخدام جهاز "التعلم في المنزل" المتاح على منصات التلفزيون والراديو والمنصات الرقمية.

ودعا السنغاليين إلى الوحدة والتضامن من أجل مواجهة الوباء وما سينتج عنه من تداعيات اقتصادية واجتماعية