بدأت الحلقة الثامنة عشر من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بمحاولة إقناع «سليم» لـ«وائل» بالعمل بدلا من «يحيى»، وينصحه بأن يأخذ وقته في التفكير، وبعد ذلك يأتي إليه «وفيق» فيطلب منه جمع كل المعلومات عن سيدة تدعى «رانيا سعدالله عبيد» وهي التي قالت له أنها أم أبنته.

ويفكر «وائل» في كلام «سليم»، وأثناء ذلك تأتي إليه دنيا، ويتناقش معها بحدة في موضوع السيارة التي أحضرها لها «ياسين»، والذي تذهب له «رانيا» حيث يتبين أن هو من دفع بها لتذهب لـ«سليم».

وتذهب «دنيا» إلى منزلها لتجد أن عمها وزوجته وأبنته بعد أن قام بتغيير مفتاح البيت، بعدما ساعده رجال «سليم» في الدخول بعد خروجها، وتتشاجر معه وتترك له المنزل وترحل وتمكث بأحد الفنادق، بينما تأتي زوجة والد «نهى» وتهدد والدة «حسن» بقتله إذا لم تعطيها ما تريد من مال ولكن «ياسين» يعرف ويطردها.

ويتصل «سليم» بـ«دنيا» ويساومها بأن يخرج عمها من المنزل، ولكن على شرط أن تقنع «وائل» بالعمل معه فيما يريد، فتذهب «دنيا» لـ«وائل» وتحاول إقناعه ولكنه يرفض.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.