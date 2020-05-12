رئيسة مؤتمر وزراء التعليم بألمانيا: من الممكن أن يكون هناك حصص تعلم عن بُعد بعد الإجازة الصيفية

صرحت رئيس مؤتمر وزراء التعليم بألمانيا، بأنه يتعين على المدرسات والمدرسين الاستعداد لاحتمالية أن يكون هناك حصص مدرسية للتعلم عن بُعد، بعد العطلة الصيفية أيضا.

وقال شتفاني هوبيج، والتي تشغل منصب وزيرة التعليم بولاية راينلاند-بفالتس، اليوم الثلاثاء لشبكة (أر تي إل) الألمانية الإعلامية: "سيكون من الذكاء أن يفكر المدرسات والمدرسون في الأمر خلال العطلة أيضا".

وأحجمت رئيسة مؤتمر وزراء التعليم بالولايات الألمانية عن تقييم إلى أي مدى سيكون تشغيل المدارس بشكل نظامي أمرا ممكنا.

وأضافت قائلة: "لا يمكننا في الوقت الراهن قول الطريقة التي ستبدو عليها الحصة المدرسية بعد الإجازة، لأن ذلك مرتبط بشكل كبير بإذا ما كان عدد المصابين سيظل مستقرا، وإذا ما كانت قواعد التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن 5ر1 متر ستظل سارية أم لا".