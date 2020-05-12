 من أجل حظر الحجاب.. ولاية ألمانية تلزم القضاة بعدم ارتداء الرموز الدينية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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من أجل حظر الحجاب.. ولاية ألمانية تلزم القضاة بعدم ارتداء الرموز الدينية

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:10 م | آخر تحديث : الثلاثاء 12 مايو 2020 - 11:10 م

وافق برلمان ولاية سكسونيا السفلى اليوم الثلاثاء بالأغلبية على تعديل قانوني يلزم القضاة وممثلي الادعاء في الولاية بعدم ارتداء مقتنيات وملابس دينية داخل قاعات المحاكم.

ويقضي التعديل القانوني بحظر ارتداء كل الرموز الظاهرة أو قطع الملابس التي تعبر عن قناعة دينية أو نظرة إلى العالم.

ولم يصوت ضد التعديل سوى حزب الخضر الذي وصف التعديل بأنه "حظر غطاء الرأس".

وكانت وزارة العدل في ولاية سكسونيا السفلى قد صرحت مؤخرا بأنه لا يوجد في الولاية حتى الآن قاضية ترغب في ارتداء غطاء الرأس.

يشار إلى أنه عادة ما سجلت قاضيات متدربات رغبتهن في ارتداء غطاء الرأس أثناء ممارسة عملهن داخل قاعة المحكمة.


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