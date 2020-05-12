الجزائر تنتج أجهزة للكشف عن الفيروس خلال 15 دقيقة

أعلنت الحكومة الجزائرية، أمس الأول، أن البلاد بدأت بإنتاج أجهزة للكشف السريع عن فيروس كورونا تظهر نتائجها خلال 15 دقيقة بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، وتصل القدرة الإنتاجية للمختبر المسئول عن عملية الإنتاج إلى 200 ألف وحدة أسبوعيا.

وصرح الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية فى الجزائر لطفى بن باحمد للتلفزيون الرسمى بأن مختبرا فى العاصمة الجزائر قام بتطوير أجهزة للفحص السريع عن فيروس كورونا وذلك بالشراكة مع شركتين كندية وأردنية، دون أن يذكر اسمى الشركتين، وفقا لمحطة «فرانس 24» الإخبارية.

وتظهر أجهزة الفحص النتائج فى فترة لا تتجاوز 15 دقيقة، كما تصل القدرة الإنتاجية إلى نحو 200 ألف وحدة أسبوعيا.

وخصصت الجزائر 100 مليون دولار لاستيراد المعدات الطبية والمنتجات الدوائية لمواجهة الفيروس، كما تلقت تبرعات طبية من الصين خلال الأيام الماضية.

وفرضت الحكومة حظر التجول فى مختلف أرجاء البلاد وأمرت بإغلاق معظم الشركات وأوقفت وسائل النقل العام لاحتواء تفشى الفيروس.

وسجلت الجزائر حتى الآن 5891 إصابة مؤكدة بالفيروس منها 507 حالات وفاة و2841 حالة تماثلت للشفاء.